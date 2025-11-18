Appuntamento in biblioteca per grandi e piccini all' insegna dei giochi da tavolo

Riminitoday.it | 18 nov 2025

La Biblioteca Comunale di Riccione torna ad aprirsi al gioco e alla socialità con un nuovo appuntamento di “BiblioPlay. Giochi e sfide in biblioteca”, in programma domenica 23 novembre, presso la propria sede (viale Lazio, 10).L’incontro inizierà alle 15:00 con la presentazione a cura di Helios. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

