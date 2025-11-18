Approvata dall’Onu la risoluzione Usa per Gaza Russia e Cina astenute | è passata al primo colpo Cosa prevede il documento
New York, 17 novembre 2025 – Fumata bianca al Palazzo di Vetro su Gaza: il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha votato a favore del piano di pace di Donald Trump per la Striscia. Con l’ astensione di Russia e Cina, il documento ha incassato 13 voti a favore ed è passata al primo colpo. Il documento è un via libera al dispiegamento di una forza internazionale di stabilizzazione per l'enclave palestinese che dovrà anche disarmare Hamas. L'ambasciatore statunitense all’Onu, Mike Waltz, ha definito il voto "storico e costruttivo". Non solo. "Sotto la presidenza di Donald Trump gli Stati Uniti continueranno a portare risultati con i nostri partner", ha sottolineato, salutando "l'opportunità di porre fine a decenni di spargimento di sangue e rendere realtà una pace duratura ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Tassa sui pacchi cinesi approvata dall'Ue, ma l'Italia potrebbe raddoppiarla - facebook.com Vai su Facebook
La patente si potrà prendere a 17 anni. Tutte le novità sulla revisione approvata dall’Ue Vai su X
Approvata dall’Onu la risoluzione Usa per Gaza. Russia e Cina astenute: è passata al primo colpo. Cosa prevede il documento - Dai caschi blu per smilitarizzare la Striscia al riconoscimento dello Stato palestinese: ecco i punti approvati. Segnala msn.com
Ok all’Onu per la risoluzione su Gaza - Ma Netanyahu è contrario DALLA NOSTRA INVIATA GERUSALEMME - msn.com scrive
GAZA/ “La risoluzione Usa all’Onu sarà inutile, Israele dirà no a una forza di stabilizzazione” - Ma la realtà è ben diversa: i palestinesi vivono ancora in condizioni disumane ... Scrive ilsussidiario.net