New York, 17 novembre 2025 – Fumata bianca al Palazzo di Vetro su Gaza: il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha votato a favore del piano di pace di Donald Trump per la Striscia. Con l’ astensione di Russia e Cina, il documento ha incassato 13 voti a favore ed è passata al primo colpo. Il documento è un via libera al dispiegamento di una forza internazionale di stabilizzazione per l'enclave palestinese che dovrà anche disarmare Hamas. L'ambasciatore statunitense all’Onu, Mike Waltz, ha definito il voto "storico e costruttivo". Non solo. "Sotto la presidenza di Donald Trump gli Stati Uniti continueranno a portare risultati con i nostri partner", ha sottolineato, salutando "l'opportunità di porre fine a decenni di spargimento di sangue e rendere realtà una pace duratura ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Approvata dall’Onu la risoluzione Usa per Gaza. Russia e Cina astenute: è passata al primo colpo. Cosa prevede il documento