Appicca un incendio per gelosia è strage! Muoiono madre e tre bambini Volevo vendetta
La notte si era inghiottita ogni suono, lasciando spazio solo al silenzio denso del sonno. In una modesta abitazione, quattro vite riposavano ignare, protette dal tepore domestico: una giovane madre e i suoi tre bambini, il più piccolo di appena due anni, il più grande di nove. Quel riposo, però, era destinato a infrangersi in un modo orribile. Fuoco, non un incidente, ma un'esplosione di rabbia covata, una vendetta agghiacciante che aveva trovato il suo bersaglio in chi era solo un rifugio. Un uomo, accecato dalla gelosia e dall'alcol, aveva trasformato un gesto di rancore in un atto di puro sterminio, bussando alla porta del destino con la brutale violenza di una tanica di benzina e di un accendino.
