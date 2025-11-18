Appendino | La patrimoniale è una misura progressista Il M5S non può sottrarsi
ABBONATI A DAYITALIANEWS Redistribuzione della ricchezza e coraggio politico. Chiara Appendino, deputata del Movimento 5 Stelle, ha ribadito l’importanza di discutere apertamente di giustizia sociale e redistribuzione della ricchezza. Secondo Appendino, la patrimoniale è una misura progressista e non bisogna temere di proporla come strumento per una società più equa. La responsabilità del Movimento 5 Stelle. La deputata sottolinea che chiedere un contributo a chi possiede oltre 10 milioni di euro è una questione di buon senso. Appendino riconosce che altri partiti, come quello guidato da Meloni, possano evitare il tema, ma un movimento come il M5S non può sottrarsi al dibattito. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Buongiorno. La patrimoniale c’è già e la pagano soprattutto i ceti medi, i lavoratori, i pensionati e i poveri. Essa è il frutto della somma di due fattori, due facce della stessa medaglia, spaventosi e perversi, ampiamente documentati dalle elaborazioni ufficiali di I - facebook.com Vai su Facebook
