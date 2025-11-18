Aperto solo 13 anni fa il supermercato sarà demolito e ricostruito accanto più grande

E' stato aperto solo 13 anni fa, ma nel prossimo futuro il supermercato Eurospin di via Grazia Deledda, quello che si trova nei pressi della rotonda tra viale Risorgimento e viale dell'Appennino, sarà trasferito in una nuova costruzione da realizzarsi in un'area accanto, mentre quello vecchio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

“MICROFONO APERTO”, IL LIBRO PER I 50 ANNI DI RADIO VOGHERA PRESENTAZIONE SABATO 29 NOVEMBRE AL TEATRO SAN ROCCO Sabato 29 novembre alle ore 17, al Teatro San Rocco, si terrà la presentazione del volume Microfono Aperto, edit - facebook.com Vai su Facebook

Ritrovata in Ungheria Chantal, la bimba rapita dalla madre 13 anni fa - È stata ritrovata in Ungheria Chantal, che era stata portata nel Paese dalla madre 13 anni fa: la donna successivamente aveva fatto perdere le sue tracce impedendo che il padre, Andrea Tonello, ... Segnala lettera43.it

Svolta in un omicidio di 13 anni fa, c'è un indagato - C'è un indagato per un omicidio finora rimasto irrisolto, avvenuto 13 anni fa nel Reggiano: un 37enne di origine marocchina è accusato di aver ucciso un anziano, Aldo Silingardi, il 9 luglio 2012 a ... Da ansa.it

Svolta in un cold case di 13 anni fa, c'è un indagato - Una svolta decisiva in un "cold case" di quasi 13 anni: il RIS di Parma ha recentemente individuato un sospettato per l'omicidio di Aldo Silingardi, un pensionato di 78 anni, avvenuto il 9 luglio 2012 ... Come scrive rainews.it