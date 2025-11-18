Aperto il bando Danza Urbana XL per opere concepite per spazi urbani e non-convenzionali
È online il bando Danza Urbana XL per la selezione di creazioni di danza contemporanea e d’autore per spazi urbani o non-convenzionali, promosso dal Network Anticorpi XL, la rete italiana dedicata al sostegno e alla promozione della giovane danza d’autore, di cui Teatro Gioco Vita fa parte. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
