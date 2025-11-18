Anticipazioni Uomini e Donne 18 novembre | Flavio Ubirti rischia di abbandonare il trono

Fanpage.it pubblica in anteprima le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata oggi 18 novembre. In studio il trono di Flavio sembra imboccare una direzione pericolosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

ANTICIPAZIONI Agnese e Roberto hanno lasciato la trasmissione insieme I DETTAGLI NELL'ARTICOLO #uominiedonne - facebook.com Vai su Facebook

Anticipazioni Uomini e Donne 28 ottobre: l’incontro tra Gianmarco, Ciro e Cristina. Martina rifiuta l’invito Vai su X

Uomini e Donne, anticipazioni 18 novembre 2025: due baci per Flavio, nuovo cavaliere per Sabrina - Uomini e Donne, le anticipazioni di martedì 18 novembre 2025: Flavio bacia due corteggiatrici, Sabrina accoglie un nuovo cavaliere. Come scrive mondotv24.it

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 18 novembre 2025/ Ernesto torna per Cristiana? - Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 18 novembre 2025: ecco cos'è successo in studio. Riporta ilsussidiario.net

Uomini e Donne, anticipazioni del 18 novembre 2025: baci, tensioni e nuovi ingressi in studio - La puntata di Uomini e Donne del 18 novembre 2025 si preannuncia movimentata già dalle prime anticipazioni trapelate nelle scorse ore. Si legge su alphabetcity.it