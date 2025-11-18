Annullato l' incontro di Greta Thunberg all' Università di Verona perché viola la par condicio cos' è successo

18 nov 2025

L'Università di Verona si è appellata alla normativa sulla par condicio in vista delle elezioni Regionali: salta così l'incontro con Greta Thunberg sulla Palestina. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

