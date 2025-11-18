Annalisa pubblica il video del nuovo singolo Esibizionista

, continua il tour nei palazzetti. Ironia pungente, disincanto scanzonato sono le caratteristiche di Esibizionista, il nuovo singolo di Annalisa che ancora prima di arrivare in radio ha cominciato a scalare le classifiche. Se in questo brano la sua autrice mette in scena seduzione, inganno e presa di coscienza con ironia, stile e provocazione, raccontando senza sconti episodi di vita noti a tutti, il videoclip ufficiale online da oggi e diretto da Byron Rosero ne amplifica il messaggio attraverso un immaginario potente, simbolico e dichiaratamente cinematografico. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Annalisa pubblica il video del nuovo singolo Esibizionista

