annalisa pubblica il video del nuovo singolo esibizionista

Spettacolo.eu | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

, continua il tour nei palazzetti. Ironia pungente, disincanto scanzonato sono le caratteristiche di Esibizionista, il nuovo singolo di Annalisa che ancora prima di arrivare in radio ha cominciato a scalare le classifiche.  Se in questo brano la sua autrice mette in scena seduzione, inganno e presa di coscienza con ironia, stile e provocazione, raccontando senza sconti episodi di vita noti a tutti, il videoclip ufficiale online da oggi e diretto da Byron Rosero ne amplifica il messaggio attraverso un immaginario potente, simbolico e dichiaratamente cinematografico. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

