Annalisa lancia Esibizionista | ironia e provocazione nel nuovo singolo
Online il video di “Esibizionista”, singolo di Annalisa tratto da “Ma io sono fuoco”. Tra ironia e consapevolezza, il brano racconta seduzione e inganno. È online il videoclip di “Esibizionista”, nuovo singolo tratto dall’album di Annalisa “Ma io sono fuoco”, uscito il 10 ottobre e subito balzato al n.1 della classifica di vendita. Il brano, già in ascesa nelle classifiche prima ancora di arrivare in radio, si distingue per ironia pungente e disincanto scanzonato. “Esibizionista” mette in scena il tema della seduzione e dell’inganno, raccontando con ironia e provocazione la presa di coscienza di fronte a rapporti narcisisti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
