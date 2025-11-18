Ancora un caso di spray al peperoncino a scuola | vigili del fuoco all’Istituto Belotti

Ecodibergamo.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INTERVENTO. Nella mattinata di martedì 18 novembre i vigili del fuoco sono dovuti intervenire verso le 10.30 allIstituto di Ragioneria di via per Azzano a Bergamo. Quattro ragazze e una bidella visitate. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

ancora un caso di spray al peperoncino a scuola vigili del fuoco all8217istituto belotti

© Ecodibergamo.it - Ancora un caso di spray al peperoncino a scuola: vigili del fuoco all’Istituto Belotti

Approfondisci con queste news

caso spray peperoncino scuolaAncora un caso di spray al peperoncino a scuola: vigili del fuoco all’Istituto Belotti - i vigili del fuoco sono dovuti intervenire all’Istituto di Ragioneria di via per Azzano a Bergamo. Si legge su ecodibergamo.it

caso spray peperoncino scuolaSpray sul bus: telecamere al vaglio. Casi in crescita, in primis a scuola - Domenica l’ultimo episodio sul pullman di linea: Atb formalizzerà la denuncia. Secondo ecodibergamo.it

caso spray peperoncino scuolaNuovo caso di spray al peperoncino spruzzato a scuola, a Pescara istituto evacuato e studenti intossicati - L’allarme è scattato nel liceo artistico della città, con la diffusione di una sostanza urticante che ha provocato malori al personale e agli studenti. Riporta skuola.net

Cerca Video su questo argomento: Caso Spray Peperoncino Scuola