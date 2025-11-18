Ancora un caso di spray al peperoncino a scuola | vigili del fuoco all’Istituto Belotti

L’INTERVENTO. Nella mattinata di martedì 18 novembre i vigili del fuoco sono dovuti intervenire verso le 10.30 all’Istituto di Ragioneria di via per Azzano a Bergamo. Quattro ragazze e una bidella visitate. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Ancora un caso di spray al peperoncino a scuola: vigili del fuoco all’Istituto Belotti

Approfondisci con queste news

SPRAY al PEPERONCINO per difesa personale: la guida semplice e definitiva per tutti Secondo te, lo spray al peperoncino in Italia è legale? Si può portare liberamente in giro ed usarlo? Guarda il video per non avere problemi con la legge in caso di - facebook.com Vai su Facebook

Ancora un caso di spray al peperoncino a scuola: vigili del fuoco all’Istituto Belotti - i vigili del fuoco sono dovuti intervenire all’Istituto di Ragioneria di via per Azzano a Bergamo. Si legge su ecodibergamo.it

Spray sul bus: telecamere al vaglio. Casi in crescita, in primis a scuola - Domenica l’ultimo episodio sul pullman di linea: Atb formalizzerà la denuncia. Secondo ecodibergamo.it

Nuovo caso di spray al peperoncino spruzzato a scuola, a Pescara istituto evacuato e studenti intossicati - L’allarme è scattato nel liceo artistico della città, con la diffusione di una sostanza urticante che ha provocato malori al personale e agli studenti. Riporta skuola.net