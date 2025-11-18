Ancona prima dell' esame-Teramo il test di coppa | al Del Conero c' è il Valmontone

ANCONA – Per l’Ancona, reduce dal pareggio casalingo nel derby con la Vigor Senigallia, arriva l’esame di coppa. I dorici hanno superato i primi tre turni della competizione piegando di misura al “Del Conero” il Castelfidardo e l’Atletico Ascoli e saltando in trasferta l’ostacolo Fossombrone. 🔗 Leggi su Anconatoday.it