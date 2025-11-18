Ancona consigliera FdI De Angelis | I femminicidi sono solo omicidi È polemica

È polemica per le dichiarazioni sui femminicidi da parte di Maria Grazia De Angelis, consigliera comunale di Ancona di Fratelli d'Italia. “Quelli che voi chiamate femminicidi sono soltanto omicidi perché per me maschi e femmine sono uguali", ha detto De Angelis, citata dal Resto del Carlino, durante la seduta del Consiglio per una mozione dem sulla "difesa dell'educazione affettiva e sessuale nelle scuole italiane", poi bocciata in aula con presa di posizione di FdI. "In alcuni Paesi europei dove l'educazione sessuale è prevista come materia di studio nelle scuole, il tasso di quelli che voi chiamate femminicidi non è calato in questi anni, addirittura in alcuni casi è aumentato”, ha aggiunto in merito al no alla mozione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Ancona, consigliera FdI De Angelis: “I femminicidi sono solo omicidi”. È polemica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Battistoni (Consigliere Regione Marche): “Un programma fondato sui risultati, per costruire insieme il futuro delle Marche” Ancona – Nel corso della seduta del Consiglio regionale, la consigliera Mirella Battistoni è intervenuta a sostegno del nuovo Programma - facebook.com Vai su Facebook

'Femminicidi sono soltanto omicidi', polemica su consigliera Fdi - "Quelli che voi chiamate femminicidi sono soltanto omicidi perché per me maschi e femmine sono uguali". Secondo ansa.it

Frase choc della consigliera FdI: “Li chiamate femminicidi, ma sono omicidi e basta” - Ancona, bufera su De Angelis: “Per me donne e uomini sono uguali”. Riporta msn.com

Bufera sulla consigliera di FdI: "Voi li chiamate femminicidi ma per me sono omicidi e basta" - L’intervento di Maria Grazia De Angelis ha spiazzato il Consiglio sull’educazione affettiva nelle scuole. msn.com scrive