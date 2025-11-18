Il Rotary Club Ravenna Galla Placidia ha partecipato insieme al Rotary Club Ravenna a un evento consolidato: la Giornata nazionale della Colletta alimentare, giunta oramai alla 29esima edizione, iniziativa alla quale quest’anno ha aderito anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con una donazione di alimenti. L’iniziativa della Colletta alimentare nasce perché sono numerose nel nostro Paese le persone che hanno bisogno di aiuto perché non dispongono di sufficiente denaro per vivere e pertanto attraverso questa associazione si raccolgono alimenti che vengono poi consegnati a chi si trova in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Anche il Rotary alla giornata della Colletta Alimentare