Anche il Rotary alla giornata della Colletta Alimentare
Il Rotary Club Ravenna Galla Placidia ha partecipato insieme al Rotary Club Ravenna a un evento consolidato: la Giornata nazionale della Colletta alimentare, giunta oramai alla 29esima edizione, iniziativa alla quale quest’anno ha aderito anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con una donazione di alimenti. L’iniziativa della Colletta alimentare nasce perché sono numerose nel nostro Paese le persone che hanno bisogno di aiuto perché non dispongono di sufficiente denaro per vivere e pertanto attraverso questa associazione si raccolgono alimenti che vengono poi consegnati a chi si trova in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Giornata nazionale degli alberi: il Rotary dona 34 alberi per il parco naturale della scuola - Vai su X
Volontari Rotary Distretto 2071 - Toscana per conoscere tutte le attività svolte dai Club in occasione della giornata del Banco Alimentare #rotarydistretto2071 - facebook.com Vai su Facebook
Anche il Rotary alla giornata della Colletta Alimentare - Il Rotary Club Ravenna Galla Placidia ha partecipato insieme al Rotary Club Ravenna a un evento consolidato: la Giornata ... Si legge su msn.com
Vibo Valentia, Rotary, Rotaract e Interact uniti per la Giornata Mondiale della Colletta Alimentare - Soci e volontari hanno raccolto generi alimentari a lunga conservazione per le famiglie più fragili, sensibilizzando la cittadinanza sull’importanza di piccoli gesti di solidarietà ... ilvibonese.it scrive
Tanta solidarietà per la “Giornata nazionale della colletta alimentare” - I Lions e i Leo di Fasano hanno così aderito alla 29ª edizione della “Giornata nazionale della colletta alimentare” organizzata dal Banco Alimentare ... Segnala osservatoriooggi.it