Anche Alcaraz salta la Coppa Davis come Sinner per lo spagnolo numero 1 al mondo forfait per edema muscolare al bicipite femorale destro

Dopo la finale delle Atp Finals, Alcaraz si era recato nel pomeriggio del 17 novembre a Bologna per unirsi al gruppo in vista dell’esordio di giovedì 20 novembre alle 10 contro la Repubblica Ceca nei quarti di finale. Ma il dolore alla coscia destra, accusato già nella fase a gironi e peggiorato nel. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Anche Alcaraz salta la Coppa Davis come Sinner, per lo spagnolo numero 1 al mondo forfait per “edema muscolare al bicipite femorale destro”

