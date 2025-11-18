Anche Alcaraz rinuncia alla Coppa Davis

Anche Carlos Alcaraz salterà la Coppa Davis. La notizia è arrivata la mattina di martedì 18 novembre, quando i suoi compagni della Nazionale spagnola aveva già raggiunto Bologna, dove si giocherà il torneo. “Ho un edema, mi hanno detto di non scendere in campo” ha detto Alcaraz motivando la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

