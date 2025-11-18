Anche Alcaraz rinuncia alla Coppa Davis

Anche Carlos Alcaraz salterà la Coppa Davis. La notizia è arrivata la mattina di martedì 18 novembre, quando i suoi compagni della Nazionale spagnola aveva già raggiunto Bologna, dove si giocherà il torneo. “Ho un edema, mi hanno detto di non scendere in campo” ha detto Alcaraz motivando la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

#Tennis #Alcaraz rinuncia alla #CoppaDavis: "Non potrò giocare per la Spagna a Bologna. Ho un edema al bicipite femorale destro e il medico mi ha consigliato di non gareggiare. Torno a casa con il cuore spezzato". - facebook.com Vai su Facebook

#Tennis, Carlos #Alcaraz rinuncia alla #Davis per infortunio Vai su X

Coppa Davis, Italia favorita in quota dopo il forfait di Alcaraz (Spagna precipita) - Chi sono le 2 grandi rivali degli azzurri - L'Italia di Filippo Volandri è senza Sinner e Musetti ma con buone chance di arrivare in finale e giocarsi la terza Coppa Davis consecutiva. Riporta affaritaliani.it

Coppa Davis, il tris è possibile Siamo una potenza del tennis - Vavassori in doppio: la prima avversaria è l'Austria ... Si legge su panorama.it

Alcaraz non giocherà la Coppa Davis, in Spagna ne sono sicuri: “Se scende in campo, si rompe” - È quanto affermano con certezza dalla Spagna, nello specifico da El Partidazo de COPE nella tarda serata di ieri, 18 novembre. Come scrive ilfattoquotidiano.it