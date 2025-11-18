Amt caccia ad altri fondi per pagare gli stipendi I creditori | Accelerare i pagamenti
Gravano sui conti otto milioni per ferie non godute dai dipendenti. Bus gratis, in alcuni casi raddoppiato per errore il costo dei City pass. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche questi approfondimenti
A Controguerra: il cane da caccia era sul fondo a 7 metri di profondità e annaspava nell’acqua. Non è ferito - facebook.com Vai su Facebook
Per il porto di Brindisi un cantiere da 600 posti di lavoro: adesso è caccia ai fondi pubblici Vai su X
Amt, caccia ad altri fondi per pagare gli stipendi. Scalpitano i creditori: “Accelerare i pagamenti” - Bus gratis, in alcuni casi raddoppiato per errore il costo dei City pass ... Si legge su ilsecoloxix.it
Amt, caccia ai fondi anti-smog. Missione a Roma per il Pnrr - È dall’incrocio tra il Pnrr e i finanziamenti ministeriali dedicati al risanamento della Qualità dell’aria ... ilsecoloxix.it scrive