Il viaggio verso il Festival di Sanremo 2026 riparte oggi, martedì 18 novembre, con la seconda puntata di Sanremo Giovani. In onda in seconda serata su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay, a partire dalle 23.45, il conduttore Gianluca Gazzoli introdurrà sei nuovi artisti. Dopo il debutto dell’11 novembre, che ha incoronato Antonia, La Messa e cmqmartina come prime semifinaliste, stasera la storica Sala A di Via Asiago si animerà con altre tre sfide ad alto tasso di adrenalina. Chi canta stasera nella seconda puntata di Sanremo Giovani?. A giocarsi il biglietto verso il turno successivo oggi saranno sei artisti molto diversi tra loro. 🔗 Leggi su Amica.it

Amsi, Angelica Bove, Disco Club Paradiso, Lea Gavino, Nicolò Filippucci e Soap stasera si sfidano nella seconda puntata di Sanremo Giovani