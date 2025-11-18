Amsi Angelica Bove Disco Club Paradiso Lea Gavino Nicolò Filippucci e Soap stasera si sfidano nella seconda puntata di Sanremo Giovani

Amica.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il viaggio verso il Festival di Sanremo 2026 riparte oggi, martedì 18 novembre, con la seconda puntata di Sanremo Giovani. In onda in seconda serata su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay, a partire dalle 23.45, il conduttore Gianluca Gazzoli introdurrà sei nuovi artisti. Dopo il debutto dell’11 novembre, che ha incoronato Antonia, La Messa e cmqmartina come prime semifinaliste, stasera la storica Sala A di Via Asiago si animerà con altre tre sfide ad alto tasso di adrenalina. Chi canta stasera nella seconda puntata di Sanremo Giovani?. A giocarsi il biglietto verso il turno successivo oggi saranno sei artisti molto diversi tra loro. 🔗 Leggi su Amica.it

amsi angelica bove disco club paradiso lea gavino nicol242 filippucci e soap stasera si sfidano nella seconda puntata di sanremo giovani

© Amica.it - Amsi, Angelica Bove, Disco Club Paradiso, Lea Gavino, Nicolò Filippucci e Soap stasera si sfidano nella seconda puntata di Sanremo Giovani

Altre letture consigliate

amsi angelica bove discoSanremo Giovani, da Angelica Bove a Disco Club Paradiso: chi sono i cantanti in gara - Torna, martedì 18 novembre, in seconda serata su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay, Sanremo giovani, con la conduzione di Gianluca Gazzoli. Si legge su msn.com

amsi angelica bove discoSanremo giovani, oggi il secondo appuntamento: chi sono i cantanti in gara - (Adnkronos) – Stasera, martedì 18 novembre, torna ‘Sanremo giovani’, con la conduzione di Gianluca Gazzoli. Scrive msn.com

amsi angelica bove discoRai 2: secondo appuntamento con Sanremo Giovani 2025 - Torna, martedì 18 novembre, in seconda serata su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay, Sanremo giovani, con la conduzione di Gianluca Gazzoli. Come scrive rai.it

Cerca Video su questo argomento: Amsi Angelica Bove Disco