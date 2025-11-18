Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos (in foto), continua ad avere fame di innovazione e accanto all'e-commerce ha aggiunto nel suo portafoglio una nuova startup nel campo dell'intelligenza artificiale, che si concentra sulle applicazioni dell'IA per la progettazione e la produzione di computer, automobili e veicoli spaziali. La società, battezzata come Project Prometheus, ha già raccolto 6,2 miliardi di dollari di finanziamenti, in parte anche dal fondatore di Amazon, diventando così una delle startup in fase iniziale con il finanziamento più alto di sempre. Dopo aver lasciato la sua carica da ceo di Amazon nel 2021, Bezos ha preferito tenersi nell'ombra, investendo in aziende senza mai giocare un ruolo operativo formale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Amazon non basta: Bezos punta sull'IA. Nasce la startup Project Prometheus