Amazon non basta | Bezos punta sull' IA Nasce la startup Project Prometheus
Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos (in foto), continua ad avere fame di innovazione e accanto all'e-commerce ha aggiunto nel suo portafoglio una nuova startup nel campo dell'intelligenza artificiale, che si concentra sulle applicazioni dell'IA per la progettazione e la produzione di computer, automobili e veicoli spaziali. La società, battezzata come Project Prometheus, ha già raccolto 6,2 miliardi di dollari di finanziamenti, in parte anche dal fondatore di Amazon, diventando così una delle startup in fase iniziale con il finanziamento più alto di sempre. Dopo aver lasciato la sua carica da ceo di Amazon nel 2021, Bezos ha preferito tenersi nell'ombra, investendo in aziende senza mai giocare un ruolo operativo formale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
La settimana del BLACK FRIDAY si avvicina, per i tuoi acquisti su Amazon ricordati di passare attraverso il banner dedicato sul nostro sito prima di mettere i prodotti nel tuo carrello !! È molto semplice, basta andare sul nostro sito http://www.cockersangel.it e - facebook.com Vai su Facebook
Amazon non basta: Bezos punta sull'IA. Nasce la startup Project Prometheus - Dopo aver lasciato la sua carica da ceo di Amazon nel 2021, Bezos ha preferito tenersi nell'ombra, investendo in aziende senza mai giocare un ruolo operativo formale ... Segnala msn.com
Tatyana Bakalchuk, la Jeff Bezos russa, e la nuova piattaforma che punta a mettere in crisi Amazon - Come l’imprenditore statunitense, Tatyana Bakalchuk, la donna più ricca della Federazione, ha creato ... Da ilfattoquotidiano.it
La sfida spaziale di Bezos a Musk: l'internet satellitare Amazon Leo e il primo lancio di successo del razzo New Glenn - Nella notte di giovedì il successo del lancio di due sonde gemelle della Nasa dirette verso Marte ... msn.com scrive