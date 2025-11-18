Amalfi riscopre Scanderbeg | due giorni di studi Ospite l’ambasciatrice albanese
Sarà ospite ad Amalfi Anila Bitri, ambasciatrice della Repubblica d’Albania in Italia, in un ideale ponte culturale tra i due Paesi attraverso la figura del condottiero del XV secolo Giorgio Castriota, detto Scanderbeg. L’appuntamento è fissato per venerdì 21 novembre 2025 alle 9, nel Salone Morelli. Alla figura del principe e generale albanese è dedicato il convegno internazionale “Sulle tracce di Scanderbeg. Itinerari castriotiani e culture arbëreshë nell’Italia del Sud”, in programma venerdì e sabato 21 e 22 novembre 2025, promosso dal Centro di cultura e storia amalfitana e patrocinato dal Comune di Amalfi e dall’Ambasciata della Repubblica d’Albania in Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
