Altre quattro vittime sul lavoro Nei campi o sulle impalcature

Cms.ilmanifesto.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una strage senza fine. Altre 4 morti bianche. Dalla Ciociaria al ragusano passando per la Presila crotonese. Un bilancio che poteva essere ancor più pesante. A Pallagorio, nel Marchesato di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

