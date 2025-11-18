almanacco del 18 11 2025

almanacco del giorno mercoledì 12 novembre buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San giosafat vescovo e ma il Nilo di Rossano che eremita sono nati oggi August rodinne Grace Kelly Nadia Comaneci è Mattia Perin Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi il buon compleanno è tutto per Sandro Claudio e Luca il nostro viaggio nel tempo che invece ci porta in quel 12 novembre del 1927 left of chi viene espulso dal Partito sovietico aprendo la strada al dominio incontrastato distali nel 1948 iniziato il processo contro i criminali di guerra giapponesi di classe A nel mille e Novecento la crisi di Suez le truppe egiziane riaprono il canale dopo il ritiro di Francia e Regno Unito in tre le nel 1980 la sonda spaziale della NASA Voyager 1 invia le prime immagini dettagliate di turno di suoi anelli nel 1990 TIM berners-lee pubblica la proposta a tornare per il World Wide Web sto parlando del www La bellezza non è che il filamento di una verità chi Non osa mostrarsi per intero Questa è la citazione di oggi Vi auguro una meravigliosa giornata e un buon proseguimento di ascolto l'estate con noi almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

