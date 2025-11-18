Allo Spazio Cultura è tempo di poesia con Melania Valenti

Sabato 22 novembre alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca, 102 - Palermo, incontro con Melania Valenti per la presentazione della sua raccolta di poesie Vani, novità editoriale di Bertoni Editore.A dialogare con la poetessa sarà Ornella Mallo."Aprendo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

