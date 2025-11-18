Allo Spazio Cultura dietro il sipario della vita incontro con Luigi Caruso
Martedì 25 novembre alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca, 102 - Palermo, Verrà presentato il libro di Luigi Caruso Dietro il sipario della vita. Un girotondo di riflessioni sulla ricchezza della diversità, un romanzo, novità editoriale di EDIZIONI EX. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
