Allenamento Juve le ultimissime dalla Continassa | come stanno Vlahovic Kelly e Cabal verso la Fiorentina

Allenamento Juve, le ultimissime dalla Continassa: come stanno Vlahovic, Kelly e Cabal a pochi giorni dalla gara con la Fiorentina. Il conto alla rovescia è iniziato e la tensione agonistica alla Continassa comincia a salire. La Juventus ha messo nel mirino la sfida più sentita e delicata di questo ciclo di partite: la trasferta di sabato a Firenze contro la Fiorentina. Mentre i cancelli del JTC si riaprono alla spicciolata per accogliere i nazionali di rientro dai vari angoli del globo, l’attenzione principale dello staff tecnico di Luciano Spalletti è monopolizzata dal bollettino medico che arriva dall’infermeria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allenamento Juve, le ultimissime dalla Continassa: come stanno Vlahovic, Kelly e Cabal verso la Fiorentina

