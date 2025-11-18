Alla guida non c’era lui | il ventenne senza patente ha provato a soccorrere gli amici in viale Testi

Repubblica.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si ricostruisce la dinamica dell’incidente di domenica all’alba: i video di alcuni passanti mostrano il ragazzo che prende a calci l’auto. Sarà indagato il 23enne che aveva noleggiato il suv. 🔗 Leggi su Repubblica.it

guida c8217era ventenne senzaSenza patente alla guida: «Negli ultimi dodici anni hanno provocato in Italia 3.536 morti e 70.001 feriti» - Biserni (Asaps): «Un ferito ogni un’ora e mezza, una vittima ogni 32 ore». Scrive corriere.it

