Alla guida non c’era lui | il ventenne senza patente ha provato a soccorrere gli amici in viale Testi

Si ricostruisce la dinamica dell’incidente di domenica all’alba: i video di alcuni passanti mostrano il ragazzo che prende a calci l’auto. Sarà indagato il 23enne che aveva noleggiato il suv. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Alla guida non c’era lui: il ventenne senza patente ha provato a soccorrere gli amici in viale Testi

Scopri altri approfondimenti

Alla guida della due ruote un ventenne, che ha riportato gravi traumi. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO - facebook.com Vai su Facebook

Incidente a Milano tra due auto, morto il 20enne. L’amico alla guida non aveva la patente e si è finto un soccorritore, l’altro positivo al test anti-droga – Il video Vai su X

Senza patente alla guida: «Negli ultimi dodici anni hanno provocato in Italia 3.536 morti e 70.001 feriti» - Biserni (Asaps): «Un ferito ogni un’ora e mezza, una vittima ogni 32 ore». Scrive corriere.it