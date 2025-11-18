Alla Casa del Popolo di Grassina progetto Pharoah Sanders con Surealistas

Pharoah Sanders è stato un innovatore. Un musicista anche in parte sottovalutato, soprattutto dalla critica del Jazz, ma che ha influenzato enormemente la futura scena musicale, in particolare, un mio avviso quello del genere che sarebbe stato chiamato Acid Jazz. Sanders è il più semplice. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

