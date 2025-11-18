Alice ed Ellen Kessler l’ultima apparizione prima della morte | lo scatto al circo e la testimonianza

L’ultima uscita pubblica delle gemelle Kessler: il 24 ottobre al circo Roncalli. La loro ultima apparizione pubblica risale al 24 ottobre, quando Alice ed Ellen Kessler hanno partecipato alla première di “ARTistART”, il nuovo spettacolo del circo professionale tedesco Roncalli, nel quartiere Werksviertel di Monaco di Baviera. A riportarlo sono diversi media tedeschi, che hanno pubblicato le foto delle due icone, sorridenti e vestite con cappotti multicolori, accanto alla presentatrice televisiva Carolin Reiber. Le Kessler, protagoniste della tv e dello spettacolo europeo per decenni, si erano presentate alla serata come sempre ordinate, curate, impeccabili: capelli pettinati alla perfezione, trucco leggero, accessori coordinati. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Alice ed Ellen Kessler, l’ultima apparizione prima della morte: lo scatto al circo e la testimonianza

