Alice ed Ellen Kessler addio alle gemelle del Da-da-un-pa che hanno scelto di morire insieme a 89 anni

La notizia che arriva da Grünwald, alle porte di Monaco di Baviera, ha il sapore di un sipario che si chiude davvero: Alice ed Ellen Kessler sono morte il 17 novembre 2025, a 89 anni, nello stesso momento, nella loro casa gemella. La polizia bavarese è intervenuta nella tarda mattinata trovandole già senza vita e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

