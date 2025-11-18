Alex Belli la decisione shock è inevitabile | scatta la denuncia

Personaggi Tv. Non c’è pace per Alex Belli, che anche nel momento più dolce della sua vita – la futura paternità – si ritrova travolto da vecchi pettegolezzi. Ricordate la voce insistente secondo cui l’attore “non potesse avere figli”? Ebbene, quella tempesta mediatica nata anni fa è tornata prepotente proprio ora che la compagna Delia Duran è in dolce attesa. Un tempismo che ha dell’incredibile e che riapre una pagina di curiosità e scintille mai davvero archiviata. Leggi anche: Antonella Clerici, l’addio in diretta: apre il programma con la brutta notizia (VIDEO) Alex Belli, la frase choc che ha incendiato i social. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Alex Belli, la decisione shock è inevitabile: scatta la denuncia

