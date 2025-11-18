Al via ‘Impronta Futura’ percorso di sostenibilità e cittadinanza attiva
(Adnkronos) – Un nuovo progetto didattico nazionale che guida studenti e docenti in un’esperienza concreta di educazione ambientale e cittadinanza attiva. Si chiama 'Impronta Futura. Piccoli passi, grande impatto' ed è promosso da Fondazione Ambienta, Gruppo Spaggiari Parma e La Fabbrica, con il sostegno di ASviS. Partecipando al progetto, alunni e insegnanti contribuiranno alla creazione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
L’impronta della storia sul futuro: le anticipazioni delle maglie della #Roma 2026-27 Sulla prossima divisa torna la Lupa tradizionale. La bianca ricalca quelle del passato con la banda orizzontale ? Fabrizio Pastore #ASRoma #Adidas Vai su X
Savini Tartufi. Iggy Pop · The Passenger. ? Dal 1970 a oggi, e ancora un futuro da scrivere. Ogni decennio ha lasciato la sua impronta nella storia di Savini Tartufi. Colori, forme, materiali che raccontano come siamo cambiati e come restiamo fedeli alle nostr - facebook.com Vai su Facebook