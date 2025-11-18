Al via il servizio pomeridiano di Ambiente spa per il ritiro degli ingombranti
Arriva un potenziamento del servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti da parte di Ambiente Spa. Dal 17 novembre sarà effettuato un giro di ritiro su prenotazione anche durante il pomeriggio.Il servizio di ritiro ingombranti è caratterizzato da una domanda elevata e crescente. Per ridurre i tempi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
