Al via il nuovo bonus elettrodomestici | cos' è a chi si rivolge e come fare per ottenerlo
Al via il bonus elettrodomestici dalle ore 7 di martedì 18 novembre. La misura riconosce uno sconto fino a 200 euro per l’acquisto di prodotti per la casa ad alta efficienza energetica. Da lavatrici, forni e lavasciuga in classe A a cappe, lavastoviglie, asciugabiancheria, piani cottura, frigoriferi e congelatori in classe minima D: a prescindere dall’elettrodomestico, i voucher possono essere. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Scopri altri approfondimenti
NUOVO BONUS MAMME 2025 L’INPS ha aggiornato le istruzioni per il contributo destinato alle lavoratrici madri con due o più figli. Importo: 40€ al mese, fino a 480€ annui, esentasse e non rilevante ai fini ISEE. Requisito di reddito: fino a 40.000€ annui d - facebook.com Vai su Facebook
Via al nuovo Bonus Elettrodomestici 2024 Vai su X
Al via il nuovo bonus elettrodomestici: cos'è, a chi si rivolge e come fare per ottenerlo - La misura riconosce uno sconto fino a 200 euro per l’acquisto di prodotti per la casa ... Scrive gazzettadelsud.it
Bonus elettrodomestici 2025, oggi il click day. Ecco come funziona - Il bonus elettrodomestici per il 2025 è rivolto alle persone fisiche, maggiorenni e residenti in Italia. tg24.sky.it scrive
Bonus elettrodomestici, oggi il click day: da che ora fare domanda, requisiti e quali prodotti acquistare - Alle ore 7 di oggi martedì 18 novembre si aprirà il click day per il bonus elettrodomestici, che vale fino a 200 euro ... Riporta fanpage.it