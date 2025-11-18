Al via il nuovo bonus elettrodomestici | cos' è a chi si rivolge e come fare per ottenerlo

18 nov 2025

Al via il bonus elettrodomestici dalle ore 7 di martedì 18 novembre. La misura riconosce uno sconto fino a 200 euro per l’acquisto di prodotti per la casa ad alta efficienza energetica. Da lavatrici, forni e lavasciuga in classe A a cappe, lavastoviglie, asciugabiancheria, piani cottura, frigoriferi e congelatori in classe minima D: a prescindere dall’elettrodomestico, i voucher possono essere. 🔗 Leggi su Feedpress.me

