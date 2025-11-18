Al via a Roma il Salone Nazionale dello Studente | attesi oltre 60mila ragazzi

Si apre oggi 18 Novembre alla Fiera di Roma la quarta edizione del Salone Nazionale dello Studente e dell’Educazione Finanziaria, l’appuntamento di riferimento per l’orientamento post-diploma dedicato alle scuole di tutta Italia e organizzato da Campus. La manifestazione, che nel capoluogo romano ha una storia trentennale – la prima edizione risale al 1991 – si conferma anche quest’anno come la più importante kermesse nazionale dedicata al futuro formativo dei giovani. Dal 18 al 20 novembre sono attesi oltre 60mila studenti provenienti da tutte le regioni italiane, pronti a confrontarsi con più di 120 realtà formative tra università, ITS Academy, enti di formazione professionale e istituzioni. 🔗 Leggi su Funweek.it

