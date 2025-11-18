Al Teatro Malibran le musiche immortali di Ennio Morricone

Veneziatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Malibran si prepara ad accogliere un appuntamento atteso dagli appassionati di musica e cinema: Omaggio a Ennio Morricone, il concerto che sabato 22 novembre alle 19.00 porterà in città le melodie immortali del grande compositore romano, affidate all’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

In scena ’Al Cavallino Bianco’: dialoghi arguti e musiche immortali - La Compagnia Corrado Abbati porta in scena l'operetta "Al Cavallino Bianco" al Teatro Ariosto, con un allestimento moderno e coinvolgente. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

’Al Cavallino Bianco’ in scena all’Asioli. Dialoghi arguti e musiche immortali con la compagnia di Corrado Abbati - Al teatro Asioli di Correggio, la celebre commedia musicale "Al Cavallino Bianco" di Ralph Benatzky, diretta da Corrado Abbati, offre dialoghi arguti, musiche immortali e coreografie coinvolgenti in ... Scrive ilrestodelcarlino.it

teatro malibran musiche immortaliLa Venezia di Vinicio Capossela al Teatro Malibran - Vinicio dal palco cita Bezos, Beatrice Venezi, e le bicchierate al Paradiso Perduto in Fondamenta della Misericordia. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Malibran Musiche Immortali