Al Teatro Lippi i Nubras Ensemble per un viaggio musicale dall' Italia alla Bulgaria
Nubras è un ensemble internazionale unico nel suo genere, riconosciuto per la straordinaria capacità di fondere l'eleganza della musica da camera con l'estetica folk del Sud Italia e dei Balcani. Il progetto riunisce musicisti provenienti da Italia, Spagna, Polonia e Romania, creando. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
