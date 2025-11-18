Al MaxiMall Pompeii si accende il Natale | pista di ghiaccio ruota panoramica cori gospel mercatini e Babbo Natale
Il MaxiMall Pompeii celebra il Natale con un ricco calendario di appuntamenti pensati per tutta la famiglia. Dal 22 novembre al 6 gennaio, il grande hub di shopping, cultura e intrattenimento di Torre Annunziata si veste a festa per offrire la più autentica esperienza natalizia, tra luci. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
La magia del Natale sta per accendersi al MaxiMall Pompeii! Il 22 novembre alle 17.00 ti aspettiamo per vivere insieme un pomeriggio fatto di luci scintillanti, emozioni ed atmosfera natalizia. Ad accompagnarci ci saranno i nostri artisti, la Christmas Band - facebook.com Vai su Facebook
Al MaxiMall Pompeii si accende il Natale - Il MaxiMall Pompeii celebra il Natale con un ricco calendario di appuntamenti pensati per tutta la famiglia. Segnala napolivillage.com
Quando apre il centro commerciale Maximall Pompei? Sicuramente salterà il weekend dell’Immacolata - Proseguono senza sosta i lavori al Centro Commerciale Maximall "Pompeii" di Torre Annunziata: dopo i vari annunci di apertura, seguiti da altrettanti rinvii, è di fatto una corsa contro il tempo per ... Scrive fanpage.it
Maximall Pompei, apertura al pubblico rinviata al 7 dicembre - Un'area immensa, a Torre Annunziata, di 200mila metri quadrati, di cui 50 al chiuso, era pronta ad accogliere migliaia di persone in uno dei più grandi del Sud. Secondo ilmattino.it