Al MaxiMall Pompeii si accende il Natale | pista di ghiaccio ruota panoramica cori gospel mercatini e Babbo Natale

Napolitoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il MaxiMall Pompeii celebra il Natale con un ricco calendario di appuntamenti pensati per tutta la famiglia. Dal 22 novembre al 6 gennaio, il grande hub di shopping, cultura e intrattenimento di Torre Annunziata si veste a festa per offrire la più autentica esperienza natalizia, tra luci. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

maximall pompeii accende nataleAl MaxiMall Pompeii si accende il Natale - Il MaxiMall Pompeii celebra il Natale con un ricco calendario di appuntamenti pensati per tutta la famiglia. Segnala napolivillage.com

Quando apre il centro commerciale Maximall Pompei? Sicuramente salterà il weekend dell’Immacolata - Proseguono senza sosta i lavori al Centro Commerciale Maximall "Pompeii" di Torre Annunziata: dopo i vari annunci di apertura, seguiti da altrettanti rinvii, è di fatto una corsa contro il tempo per ... Scrive fanpage.it

Maximall Pompei, apertura al pubblico rinviata al 7 dicembre - Un'area immensa, a Torre Annunziata, di 200mila metri quadrati, di cui 50 al chiuso, era pronta ad accogliere migliaia di persone in uno dei più grandi del Sud. Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Maximall Pompeii Accende Natale