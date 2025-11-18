Al Gialappa Show l'omaggio involontario alle gemelle Kessler | Favino e la parodia di De Martino ballano il dadaumpa

Il Gialappa Show ieri sera ha omaggiato le gemelle Kessler con uno sketch di Pierfrancesco Favino e Luigi Esposito del duo Gigi e Ross, nei panni di Stefano De Martino, che si sono esibiti sulle note del Dadaumpa. Un omaggio "involontario", essendo la puntata registrata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Gialappa's Band. . Ci ha messo un po' ma ci è arrivato! #GialappaShow - facebook.com Vai su Facebook

Al Gialappa Show l’omaggio involontario alle gemelle Kessler: Favino e la parodia di De Martino ballano il dadaumpa - Il Gialappa Show ieri sera ha omaggiato le gemelle Kessler con uno sketch di Pierfrancesco Favino e Luigi Esposito del duo Gigi e Ross, nei panni di Stefano ... fanpage.it scrive