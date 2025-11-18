Al Conema Astra il documentario Signore Aznavouril
La ricostruzione filmica di un monumento francese: la storia di un uomo dalla volontà di ferro che da ragazzino figlio di profughi armeni diventa il più grande chansonnier d'oltralpe. Dagli esordi nella canzone in coppia con Pierre Roche, poi l'incontro con Edith Piaf fino ai primi successi e al. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Altre letture consigliate
VIDEO | Mazzi: “L’ex cinema Astra diventerà un museo” - facebook.com Vai su Facebook
Suicidio assistito, all’Astra il documentario “Lasciatemi morire ridendo” - 30, al cinema Astra di Piazza Beccaria 1, si terrà la proiezione di “Lasciatemi morire ridendo”, evento realizzato in collaborazione con l’A ... Scrive msn.com
Al cinema Astra il documentario “Qui è altrove: buchi nella realtà” dei detenuti-teatranti del carcere di Volterra - teatranti del carcere di Volterra, quelli della Compagnia della Fortezza capitanata da Armando Punzo, raccontano la loro esperienza in «Qui è altrove: buchi nella realtà», docufilm del ... Lo riporta ilmattino.it