Al Circolo Il Progresso il concerto di Davide Ambrogio

Firenzetoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davide Ambrogio coglie con maestria il vasto arazzo della cultura mediterranea, che si estende dall'Albania alla Grecia, dall'Italia al mondo arabo. Cresciuto in un piccolo paese dell'Aspromonte, una zona montuosa nell'estremo sud-ovest dell'Italia, in Calabria, Davide è stato circondato da. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Circolo Progresso Concerto Davide