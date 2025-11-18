Agostinelli | L’Atalanta a Napoli è leggermente favorita ha più calciatori a disposizione

A 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Andrea Agostinelli, ex allenatore del Napoli. L'ex tecnico ha analizzato il momento degli azzurri, soffermandosi sull'assenza di Antonio Conte da Castel Volturno e sulla delicata sfida contro l'Atalanta. Le parole di Agostinelli. Sull'assenza di Conte da Castel Volturno «È stata una situazione anomala, perché in genere non succede. Tuttavia, in un periodo complicato o di incertezza, staccare per un attimo può servire anche a un allenatore. Magari questa pausa aiuterà Conte a ricaricare le energie proprio come accade ai giocatori. Vedremo se questa assenza porterà effetti positivi.

