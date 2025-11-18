Aggressione in diretta social | che cos' è il crime livestream

A Milano un giovane di 22 anni è stato accoltellato riportando lesioni gravi che lo hanno reso invalido. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli aggressori, dopo averlo ferito e rapinato, hanno pianificato la diffusione dell'azione sui social. “ Facciamo una storia su Instagram. C'è un video dove si vede che lo scanniamo ”, le parole di uno di loro. Un’aggressione che, dunque, non è più solo un fatto di cronaca, ma diventa una nuova modalità di comunicazione violenta. Un’espressione di sé in cui la telecamera, e la voglia di testimonianza o di esibizione, diventano parte integrante del reato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Aggressione in diretta social: che cos'è il crime livestream

