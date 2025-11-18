Aggressione dopo la partita di calcio | giovane arbitro preso a pugni da un 17enne

Ieri sera, verso le 18, i carabinieri sono intervenuti a Qualiano presso lo stadio Comunale “Santo Stefano” a via Giovanni Falcone. Poco prima – al termine della partita di calcio Under 19 tra Rangers Qualiano 1998 e Accademy Posillipo Calcio U19 – l’arbitro 19enne era stato aggredito da un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

