Aggressione a Milano | 22enne accoltellato avrà danni irreparabili

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il grave episodio in zona Corso Como. Lo scorso 12 ottobre a Milano, un 22enne è stato accoltellato durante una rapina da 50 euro in zona Corso Como. La vittima, trasportata in ospedale in condizioni critiche, non è più in pericolo di vita, ma ha subito danni irreparabili a causa dell’aggressione condotta da un gruppo di cinque giovani, tra cui tre minorenni di 17 anni, tutti arrestati. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state eseguite dalla Polizia di Stato su disposizione della gip di Milano, Chiara Valori, nei confronti dei due adulti del gruppo. L’inchiesta per tentato omicidio pluriaggravato e rapina pluriaggravata è coordinata dal pm Andrea Zanoncelli e dalla sostituta della Procura per i minorenni Elisa Salatino. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Aggressione a Milano: 22enne accoltellato, avrà danni irreparabili

