Aggrediti dal baby rapinatore | Era incappucciato e armato Ho temuto per la nostra vita

Avevano appena girato l’angolo, entrando in via Rua Muro. Erano usciti poco prima dalla Messa delle 18 celebrata in Duomo. Erano le 19 appena eppure i baby rapinatori erano già in agguato. Si sono trovati davanti infatti un ragazzino con il cappuccio calato sul volto: non sono servite tante parole per terrorizzare i ragazzi, due amici 20enni e convincerli a consegnarli un cellulare. Infatti il malvivente ha estratto un coltello e lo ha puntato al ventre di uno dei due. L’ennesimo episodio criminale che – sottolinea l’amico della vittima – dimostra quanto sia pericoloso il centro anche la domenica pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aggrediti dal baby rapinatore: "Era incappucciato e armato . Ho temuto per la nostra vita"

