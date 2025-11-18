Agenzia delle Entrate sala convegni della direzione regionale sarà intitolata a Rosario Livatino

Lunedì 1° dicembre verrà intitolata a Rosario Livatino la sala convegni della direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate di via W. Konrad Roentgen a Palermo. Prima di entrare in magistratura, il giudice ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990 era stato vicedirettore dell’Ufficio del registro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

