Agenti Digos feriti a Prato il sindacato | Questo è il clima di impunità in cui agiscono queste aziende
Erano lì per garantire la sicurezza, per mantenere l'ordine, ma alla fine, come purtroppo spesso accade, ci hanno rimesso loro. Sono due gli agenti della Digos rimasti feriti a Prato in seguito alla violenta aggressione da parte di una trentina di cinesi a un gruppo di operai pakistani e bengalesi riuniti in un picchetto sindacale per denunciare le condizioni in cui sono costretti a lavorare. "Venti, trenta persone che caricano un sit in di protesta davanti alla stampa, davanti alla polizia: questo è il clima di impunità in cui agiscono queste aziende", il commento di Luca Toscano, sindacato Sudd Cobas. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
