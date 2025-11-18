Agenti Digos aggrediti l' appello degli imprenditori cinesi su WeChat per fare pressione contro gli scioperi | è polemica
A Prato, dopo l'aggressione da parte di un gruppo di cittadini cinesi ai danni dei lavoratori ed ai sindacalisti Sudd Cobas in protesta davanti all'azienda Euroingro in via Gora del Pero (che ha portato al ferimento di due agenti della Digos ed al fermo di tre cittadini orientali) la politica è. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un gruppo formato da una quindicina di persone di origine cinese ha assaltato i lavoratori in sciopero contro le pessime condizioni di lavoro, e ferito due agenti della Digos - facebook.com Vai su Facebook
Un gruppo formato da una quindicina di persone di origine cinese ha assaltato i lavoratori in sciopero contro le pessime condizioni di lavoro, e ferito due agenti della Digos Vai su X
Agenti Digos aggrediti a Prato da un gruppo di cinesi, feriti dopo aver sventato blitz contro lavoratori - Ad aggredirli cittadini cinesi che avevano tentato un blitz durante uno sciopero di operai pakistani ... virgilio.it scrive
Agenti della Digos aggrediti a Prato da cittadini cinesi - Due agenti della Digos feriti e altri aggrediti a Prato da un gruppo di 15 cittadini cinesi che avevano tentato un blitz contro alcuni lavoratori impegnati in un sit in. Si legge su ansa.it
Aggressione a Prato, su WeChat spunta un appello degli imprenditori cinesi. FdI: "Tentativo gravissimo di interferenza straniera" - "Un documento circolato su WeChat tra imprenditori cinesi invita il consolato cinese a 'combattere' le rivendicazioni sindacali. Riporta today.it