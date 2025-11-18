Agenti aggrediti al presidio a Prato la solidarietà dei colleghi | Organici inadeguati

PRATO – Aggressione agli agenti di polizia al Macrolotto, la solidarietà del sindacato. “I colleghi – dice la segreteria provinciale Fsp Polizia di Stato di Prato – impegnati in un’attivita? di servizio in borghese, sono intervenuti per impedire che un gruppo di persone potesse raggiungere i lavoratori che stavano manifestando. Nel farlo hanno agito con coraggio e alto senso del dovere, trovandosi in netta inferiorita? numerica ed esponendosi personalmente a un rischio evidente per la propria incolumita?. L’aggressione subita, culminata con il loro ferimento, e? un fatto di assoluta gravita? e del tutto intollerabile, che dimostra ancora una volta come il personale della polizia o sia chiamato a intervenire in situazioni improvvise e potenzialmente violente, spesso in contesti operativi altamente delicati. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

News recenti che potrebbero piacerti

Due agenti della Digos feriti e altri aggrediti a Prato da un gruppo di cittadini cinesi che avevano tentato un blitz contro alcuni lavoratori impegnati in un sit in e uno sciopero. La polizia era in servizio di ordine pubblico. I cittadini cinesi volevano raggiungere un - facebook.com Vai su Facebook

Agenti Digos aggrediti a Prato da gruppo di cittadini cinesi. Poliziotti sventano blitz contro sit in sindacale di lavoratori #ANSA Vai su X

Prato, gruppo di cinesi irrompe durante presidio sindacale: feriti due agenti Digos - Due agenti della Digos sono finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti da un gruppo di cittadini cinesi piombati contro un presidio sindacale davanti al ... pupia.tv scrive

Agenti della Digos aggrediti a Prato da cittadini cinesi - Due agenti della Digos feriti e altri aggrediti a Prato da un gruppo di 15 cittadini cinesi che avevano tentato un blitz contro alcuni lavoratori impegnati in un sit in. Si legge su ansa.it

Agenti della Digos aggrediti da cittadini cinesi a Prato: "Stavano tutelando un presidio sindacale" - Due poliziotti sono rimasti feriti: entrambi hanno riportato lesioni e sono stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale di Prato. Scrive today.it