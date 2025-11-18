Ag Manzambi | Napoli è Napoli e se chiama! Pacchioni sul ‘Metodo Conte’ passato di moda e tanto altro…
Luisa, ex consigliere di Castel Volturno: “Succivo, l’opzione di acquisto è una barzelletta, vi spiego i problemi. I campi su cui si allena il Napoli sono sotto sequestro”. A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio Luise, immobiliarista ed ex consigliere comunale di Castel Volturno “Napoli a Casstel Volturno fino al 2027? Lo dico da tempo, purtroppo chi non conosce la materia immobiliare non sa che per spostare un centro, per avere autorizzazioni la macchina comunale è molto complicata. Il Napoli non ha nessuna intenzione di andare via da Castel Volturno. 🔗 Leggi su Parlami.eu
News recenti che potrebbero piacerti
L’agente di #Manzambi apre al trasferimento del suo assistito al #Napoli: “Se gli azzurri dovessero chiamare, ascolteremmo sicuramente l’offerta” Vai su X
Il Napoli vuole Manzambi! Ecco chi è e che ruolo avrà I dettagli nel link del primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Ag. Manzambi: "Priorità è il Friburgo. Ad oggi nessun contatto, ma se chiama il Napoli..." - A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Ismael Miller, agente di Johan Manzambi, centrocampista svizzero classe 2005: ... Si legge su tuttonapoli.net